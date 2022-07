Rheinmetall: Modernisierung von 30 Marder-Schützenpanzern läuft

Der Rüstungskonzern Rheinmetall modernisiert derzeit nach eigenen Angaben mehr als zwei Dutzend Schützenpanzer vom Typ Marder für einen möglichen Ringtausch zur Unterstützung der Ukraine. Man habe bereits 30 Stück "in Arbeit genommen", um sie für die erhofften Verkäufe vorzubereiten, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag am Standort Unterlüss in Niedersachsen. Insgesamt liessen sich rund 100 Stück "relativ einfach herrichten".