Rheinmetall profitiert von florierender Automobilindustrie

Der Technologie- und Rüstungskonzern Rheinmetall hat dank eines Rekordergebnisses in der Automobilsparte im vergangenen Geschäftsjahr sein operatives Ergebnis deutlich gesteigert. Bereinigt um Sonderfaktoren stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 13 Prozent auf 400 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen in Düsseldorf mitteilte.