Rheinmetall verstärkt sich mit Joint Venture in Grossbritannien

(Erweiterte Fassung) - Ungeachtet des drohenden Brexit hat Rheinmetall mit dem britischen Wettbewerber BAE Systems ein Gemeinschaftsunternehmen in Grossbritannien für die Produktion von militärischen Fahrzeugen vereinbart. An dem Joint Venture (JV), das unter Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) firmiert, werde die deutsche Rüstungsschmiede 55 Prozent halten, teilte Rheinmetall am Montag mit.