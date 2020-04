Rheinmetall will volle Dividende für 2019 zahlen - Hauptversammlung virtuell

Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hält trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie an der Zahlung der Dividende für 2019 fest. Aktionäre sollten wie vorgesehen 2,40 Euro je Aktie erhalten, teilte der MDax -Konzern am Freitag in Düsseldorf mit.