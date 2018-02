RIB Software und Microsoft machen gemeinsame Sache bei Cloud-Plattform

(Ausführliche Fassung) - Der Softwarehersteller RIB verbündet sich mit dem US-Konzern Microsoft . Die Unternehmen wollen beim Aufbau der Cloud-Plattform für das Bauwesen MTWO kooperieren, wie RIB Software am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das Geschäftsmodell soll darin bestehen, Gebühren für das Abonnement der durch Microsoft und RIB in der Cloud bereitgestellten Software- und Daten-Services zu erheben. Von der Allianz verspricht sich RIB bereits in den ersten zwei Jahren hundert Kunden.