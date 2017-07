Richemont-GL-Mitglied Georges Kern tritt per sofort zurück

Beim Uhrenkonzern Richemont kommt es zu einem gewichtigen Abgang: Georges Kern, der seit Ende 2016 als Geschäftsleitungsmitglied für den neu geschaffenen Bereich "Watchmaking, Marketing and Digital" verantwortlich ist, verlässt das Unternehmen per sofort. Kern sei eine spannende Gelegenheit für die Tätigkeit als Unternehmer angeboten worden, wird Richemont-Chef Johann Rupert in einer Mitteilung zitiert. Richemont bedauert den Rücktritt und wünscht Kern für die Zukunft alles Gute.