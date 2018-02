Richemont reicht Yoox-Kaufangebot bei italienischer Börsenaufsicht ein

Der Luxusgüterkonzern Richemont hat nun das am 22. Januar angekündigte Kaufangebot für die an der italienischen Börse kotierte Online-Verkaufsplattform Yoox Net-A-Porter (YNAP) den Behörden vorgelegt. Die zur Gruppe gehörende RLG Italia Holding S.p.A. habe bei der nationalen Börsenaufsichtsbehörde Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) die entsprechende Offerte eingereicht, teilte Richemont am Montagabend mit.