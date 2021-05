Richemont übertrifft die Erwartungen der Analysten deutlich

Der Konzernumsatz ging in dem per März endenden Geschäftsjahr um 8 Prozent auf 13,14 Milliarden Euro zurück, wie die Gruppe am Freitag bekanntgab. Corona hatte Richemont mit Marken wie Cartier, Piaget oder IWC im Vorjahr hart getroffen. Ladenschliessungen, die unsichere Konjunkturlage und Einschränkungen in dem für die Branche wichtigen Reiseverkehr belasteten.

Doch zuletzt erholte sich das Geschäft kräftig, weil die Pandemie-Einschränkungen in verschiedenen Märkten gelockert wurden. So kletterte der Umsatz von Januar bis März um 30 Prozent. In China wurden die Verkäufe im letzten Quartal gar verdoppelt. Festlandchina ist nun der wichtigste Richemont-Markt.

Den Rückgang des Betriebsgewinns (EBIT) konnte Richemont auf drei Prozent eingrenzen. Mit 1,478 Milliarden Euro verdiente der Konzern mehr, als Analysten erwartet hatten. In der Folge sprang die Marge um einen halben Prozentpunkt auf 11,2 Prozent.

Gewinnsprung

Unter dem Strich verbuchte Richemont sogar einen 38 Prozent höheren Gewinn von 1,289 Milliarden Euro. Der Konzern erklärte den Anstieg mit einem 362 Millionen Euro höheren Finanzergebnis.

Davon sollen die Aktionäre in Form einer Dividende von 2 Franken je Aktie profitieren - das ist doppelt so viel wie im Vorjahr.

Richemont ist weiteren Angaben zufolge stark ins neue Geschäftsjahr gestartet. Das Unternehmen stellt in allen Geschäftsbereichen sich beschleunigende Trends fest.

pre/ra/dm

(AWP)