Richemont trennt sich von der Modemarke Shanghai Tang. Diese sei per 30. Juni 2017 an eine vom italienischen Unternehmer Alessandro Bastagli kontrollierte Firma verkauft worden, teilt der Luxusgüterkonzern am Montag mit. Finanzielle Angaben werden keine gemacht. Es wird jedoch betont, dass die Transaktion keine wesentlichen Auswirkungen auf die Bilanz, den Cashflow und das Ergebnis 2017/18 von Richemont haben werde.