Richtsätze für Hypothekarzinsen im Dezember gestiegen - Top-Angebote billiger

So kostete am 31. Dezember eine zweijährige Hypothek 0,89 Prozent. Das sind 0,02 Prozentpunkte mehr als Ende November, wie der Hypothekenvermittler Moneypark am Donnerstag mitteilte. Die fünfjährige Festhypothek stieg um 0,04 Punkte auf 0,99 Prozent, während die zehnjährige Hypothek um 0,02 Punkte auf 1,25 Prozent kletterte.

Der Jahresdurchschnitt der zehnjährigen Laufzeit ist gemäss den Angaben erstmals seit 2018 wieder gestiegen und liegt mit 1,22 Prozent um 0,05 Prozentpunkte höher als im Jahr 2020. Der Jahresdurchschnitt der zwei- und fünfjährigen Laufzeit gab indes im letzten Jahr um 0,07 respektive um 0,03 Prozentpunkte nach.

Dagegen sind die Zinsen der günstigsten Anbieter im Dezember nochmals billiger geworden. Eine zweijährige Festhypo war Ende Dezember erstmals für 0,25 Prozent zu haben. Das ist ein neues Rekordtief, wie Moneypark feststellt. Der bisherige Tiefstwert von 0,38 Prozent vom Februar 2020 wird damit um 0,13 Prozentpunkte unterboten.

Die günstigste fünfjährige Laufzeit kostete 0,42 Prozent und somit 0,04 Prozentpunkte weniger als einen Monat zuvor. Die billigste zehnjährige Hypo ermässigte sich gar um 0,10 Punkte auf 0,54 Prozent. Die Top-Konditionen für eine zehnjährige Laufzeit lagen laut Moneypark letztmals im August 2020 tiefer und bei der fünfjährigen im März 2020.

jb/uh

(AWP)