Riesen-Luxusliner: Kiellegung in Warnemünde

WARNEMÜNDE (awp international) - Ein gutes halbes Jahr nach Brennbeginn bei den MV Werften in Wismar folgt am Dienstag (14.00 Uhr) in der Schwesterwerft in Warnemünde die Kiellegung für das erste Kreuzfahrtschiff der Global Class. Das Schiff wird bis zu 9500 Passagieren Platz bieten können, so vielen wie kein anderes auf dem internationalen Kreuzfahrtmarkt. Dazu kommen noch mehrere hundert Personen, die auf dem Schiff arbeiten werden. Der Luxusliner wird 342 Meter lang und 20 Decks hoch sein. Zur Zeremonie in Warnemünde wird auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet.