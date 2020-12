Straubhaar werde die Position des Senior Vice President Sales bei Rieter Machines & Systems am 1. Januar 2021 übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Er blickt auf 20 Erfahrung als Vertriebsleiter in der Textilindustrie zurück, zuletzt als Group Sales & Marketing Director für Itema.

cf/tt

(AWP)