Rieter erholt sich beim Auftragseingang - Aktien im Minus

(Zusammenfassung) - Der Textilmaschinenhersteller Rieter hat sich im ersten Semester spürbar von der Flaute in der zweiten Jahreshälfte 2016 erholt. Das Management bleibt jedoch beim Ausblick auf die nächsten Monate vorsichtig. Und die Übernahme der Firma SSM sorgt vorläufig für keine höheren Mittelfristziele. An der Börse kommt dies nicht gut an.