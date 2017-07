Rieter spürt beim Bestellungseingang wieder Aufwind - Umsatzziel leicht erhöht

Die Nachfrage habe im Laufe des Semesters und dabei insbesondere seit März angezogen, kommentiert das Unternehmen am Donnerstag die Entwicklung. Analysten hatten mit einer weniger deutlichen Verbesserung gerechnet, lag doch die durchschnittliche Prognose gemäss dem AWP-Konsens bei 476 Mio CHF.

Der Umsatz fiel hingegen leicht unter den Erwartungen aus. Er nahm um 5% auf 415,2 Mio CHF ab (AWP-Konsens: 429 Mio). Die Gewinnzahlen wiederum kamen im Rahmen der Erwartungen zu liegen. Der EBIT erhöhte sich um 1,9% auf 16,0 Mio CHF und die entsprechende Marge auf 3,9% von 3,6%. Unter dem Strich steht ein Reingewinn von 10,9 nach 11,0 Mio CHF im Vorjahr. Die Analysten hatten mit einem EBIT von 16,2 Mio CHF, einer EBIT-Marge von 3,8% sowie einem Reingewinn von 10,8 Mio CHF gerechnet.

Eine verbesserte Profitabilität im Neumaschinengeschäft, ein stabiles Ergebnis bei After Sales und ein volumenbedingt schwächeres Ergebnis bei Components hätten das erste Halbjahr gekennzeichnet, heisst es vom Unternehmen dazu.

Den Ausblick für das Gesamtjahr 2017 passt das Management leicht an. So wird nun mit einem leicht höheren Umsatz gerechnet (bislang: Umsatz auf Vorjahreshöhe). Wegen des Produkt- und Ländermixes werde der EBIT (vor Restrukturierungsaufwendungen) hingegen leicht unter dem Vorjahr zu liegen kommen, heisst es weiter. Bislang war auch für die Profitabilität ein Wert auf Vorjahreshöhe in Aussicht gestellt worden.

rw/ra

(AWP)