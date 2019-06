Rieter will an Messe ITMA mit diversen Neuerungen auftrumpfen

Der Spinnereimaschinenhersteller Rieter will an der wichtigsten Branchenmesse mit diversen Neuerungen punkten. Konkret würden an der ITMA, die am (morgigen) Donnerstag in Barcelona beginnt, Neuheiten für alle vier am Markt etablierten Spinnprozesse gezeigt, teilte Rieter am Mittwochabend mit. Die ITMA findet nur alle vier Jahre statt.