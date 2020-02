Rieter zieht weiteren Auftrag für ägyptisches Grossprojekt an Land

Der Spinnereimaschinen-Hersteller Rieter hat in Ägypten einen weiteren Auftrag an Land gezogen. Rieter und die Cotton & Textiles Holding Company hätten zusätzliche Verträge im Rahmen der Modernisierung der ägyptischen Textilindustrie im Umfang von rund 30 Millionen Schweizer Franken unterzeichnet, teilte die Gruppe am Montagabend mit.