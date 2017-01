Ringier Axel Springer Schweiz stellt L'Hebdo ein - 37 Mitarbeitende betroffen

Ringier Axel Springer Schweiz stellt die Westschweizer Wochenzeitschrift L'Hebdo ein. Die letzte Ausgabe werde am 2. Februar 2017 erscheinen, heisst es in einer Mitteilung des Joint-Ventures von Ringier und dem deutschen Springer-Verlages am Freitag. Von der Massnahme sind 37 Mitarbeitende betroffen.