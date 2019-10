Antarakis verfüge über einen beruflichen Background in Asien und Europa, Marktkenntnis und fachliches Know-how. In den vergangenen drei Jahren arbeitete er für Axiata, eines der führenden Telekommunikationsunternehmen in Asien, wie es weiter hiess. Zuvor war er unter anderem für iCar Asia Group oder als Landeschef der iMoney Group auf den Philippinen tätig. Van Beek habe angekündigt, als CEO zurück zu treten, um neue Herausforderungen ausserhalb von Ringier zu suchen.

yr/tt

(AWP)