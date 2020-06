Ringier-Konzern 2019 mit leicht höherem operativem Gewinn

Der Umsatz ging um 19,4 Millionen Franken auf 984,8 Millionen zurück, wie Ringier am Mittwoch mitteilte. Hingegen steigerte der Medienkonzern den operativen Gewinn (Ebitda) zum fünften Mal in Folge auf nunmehr 114,1 Millionen Franken (+1,1 Millionen).Trotz rückläufiger Werbeeinnahmen und leicht gesunkenem Umsatz sei 2019 ein "solides Geschäftsjahr" gewesen, schrieb Ringier.

Der Konzern betonte die erfolgreiche digitale Transformation. Der digitale Anteil des Betriebsgewinns der Ringier-Gruppe sei zum siebten Mal in Folge gesteigert worden auf mittlerweile 72 Prozent. Damit zähle Ringier heute zu den am konsequentesten transformierten Medienunternehmen in Europa.

Corona-Auswirkungen unklar

Die Aussichten für das laufende Jahr sind unklar, da Ringier die Auswirkungen der Corona-Krise auf die wirtschaftliche Ertragslage noch nicht beziffern kann. Der Konzern geht von negativen Effekten in der Höhe eines "substanziellen zweistelligen Millionenbetrages" aus.

Die ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf einzelne Ringier Geschäftsbereiche wurden im März spürbar: Einerseits verzeichnen die Ringier-Medienmarken historisch hohe Zugriffszahlen, anderseits brachen die Werbeeinnahmen massiv ein.

Durch die Absage von Grossveranstaltungen und Konzerten konnten Businessbereiche wie Ticketcorner ihrem Geschäft praktisch über Nacht kaum mehr nachgehen. Auch die digitalen Stellenmärkte leiden. Positive Tendenzen vermeldet der E-Commerce-Bereich de Ringier-Gruppe.

Trotz der Corona-bedingten Auswirkungen will Ringier den Fokus nicht verändern. "Wir werden weiterhin in unabhängigen Journalismus, digitale Marktplätze und Spitzentechnologie investieren", wird Konzernchef Marc Walder in der Mitteilung zitiert.

(AWP)