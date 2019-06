Ringier verkauft seine Beteiligung am Berliner Functional Food Start-up foodspring. Veräussert werden die Anteile an den Nahrungsmittelkonzern Mars, wie es in einer Medienmitteilung vom Freitag heisst. Ringier war 2017 als Aktionär bei foodspring eingestiegen und hat sich an insgesamt zwei Finanzierungsrunden beteiligt.