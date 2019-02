Rio Tinto dank Minen-Verkäufen mit Gewinnsprung - Rekordausschüttung

Von dem Gewinnanstieg sollen auch die Aktionäre profitieren, die eine Dividende von insgesamt 5,50 Dollar je Anteilsschein erhalten sollen. Darin enthalten ist auch eine Sonderdividende aufgrund der Verkäufe in Höhe von 2,43 je Anteilsschein. Insgesamt will der Bergbaukonzern eine Rekordsumme von 13,5 Milliarden Dollar an seine Anteilseigner ausschütten. Darin enthalten ist auch ein milliardenschwerer Aktienrückkauf.

Bereinigt um Sondereffekte - vor allem die Minen-Verkäufe - legte das Ergebnis um zwei Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar zu. Dies war mehr, als Analysten erwartet hatten. Dabei profitierte der Konzern von besser laufenden Geschäften mit Kupfer und Diamanten. Weniger verdiente Rio Tinto hingegen mit Aluminium und Eisenerzen./mne/tav/jha/

(AWP)