Risiken für Autoindustrie wachsen - Solides erstes Halbjahr

Der von den USA ausgelöste Handelskonflikt hat die deutschen Autobauer noch nicht getroffen. Im ersten Halbjahr liefen die Geschäfte im In- und Ausland besser als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Doch aus Sicht des Verbands der Automobilindustrie (VDA) wachsen die Risiken. VDA-Präsident Bernhard Mattes zeigte sich am Dienstag zudem besorgt über geplante strengere CO2-Grenzwerte in der EU. "Die Politik darf die Unternehmen nicht überfordern, sonst ist die industrielle Basis in Europa gefährdet", sagte Mattes in Berlin.