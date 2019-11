Risse in Boeing-Jets? Tuifly und Sunexpress geben Entwarnung

(Ausführliche Fassung) - Die Ferienflieger Tuifly und Sunexpress geben angesichts der Risse an Boeing -Jets vom Typ 737 NG bei anderen Airlines für ihre eigenen Flotten Entwarnung. "Wir führen alle Checks gemäss den Herstellervorgaben durch und haben einige Flugzeuge auch vorsorglich überprüft", sagte ein Tui -Sprecher am Freitag in Hannover. "Dabei haben wir keine Auffälligkeiten gefunden." Der Lufthansa -Ableger Sunexpress, der wie Tuifly auf der Kurz- und Mittelstrecke auf diesen Flugzeugtyp setzt, musste 20 Jets überprüfen. Es habe aber keine Auffälligkeiten oder gar Strukturrisse gegeben, sagte eine Sprecherin.