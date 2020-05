Roboterwagen sollen Medikamente in Houston ausfahren

Die Roboterwagen-Firma Nuro wird in einem Pilotprojekt in der US-Stadt Houston Medikamente ausfahren. Das Start-up kooperiert dafür mit der Drogerie- und Apothekenkette CVS, wie die Unternehmen am Donnerstag bekanntgaben. Die gekauften Artikel sollen binnen drei Stunden kostenlos zugestellt werden. Nuro will zunächst umgebaute Autos des Modells Toyota Prius einsetzen - und "in den kommenden Monaten" auf Fahrzeuge aus eigener Entwicklung umsteigen. Die Nuro-Lieferwagen mit dem Namen R2 bestehen fast nur aus Laderaum und haben gar nicht erst einen Platz für einen menschlichen Fahrer vorgesehen.