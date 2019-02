Robuste US-Daten wecken Zweifel an Fed-Kehrtwende

(Zusammenfassung) - Überraschend starke US-Konjunkturdaten haben bei Ökonomen Zweifel an der geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank Fed genährt. Mit dem US-Arbeitsmarktbericht und dem Einkaufsmanagerindex ISM sind am Freitag wohl die beiden wichtigsten US-Konjunkturdaten deutlich besser als erwartet ausgefallen. Die US-Notenbank hatte am vergangenen Mittwoch noch einen sehr verhalten wirtschaftlichen Ausblick gegeben und keine Zinserhöhungen mehr in Aussicht gestellt. Einige Ökonomen halten angesichts der robusten Daten jedoch weitere Zinserhöhung für möglich.