Rochade in der H&M-Führungsetage

(Ausführliche Fassung) - Hennes & Mauritz stellt sich auf den beiden wichtigsten Personalposten neu auf. Helena Helmersson werde den Posten als Chef von Gründerenkel Karl-Johan Persson übernehmen, teilte der schwedische Modekonzern am Donnerstag in Stockholm mit. Grund für den Personalwechsel ist, dass Perssons Vater Stefan Persson nach mehr als 20 Jahren als Aufsichtsratschef des Konzerns abtritt und sein Sohn ihn in dem Amt beerben soll.