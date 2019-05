Roche hat für sein Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit Bevacizumab, Paclitaxel und Carboplatin in Kanada die Zulassung erhalten. Künftig darf diese Kombination als Erstlinientherapie bei Erwachsenen mit einer bestimmten Form von metastasierendem Lungenkrebs (NSCLC) eingesetzt werden, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.