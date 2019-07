Roche bleibt auf Wachstumskurs und erhöht den Ausblick erneut

(Zusammenfassung) - Den Pharmakonzern Roche bringt so schnell nichts vom Wachstumskurs ab. Trotz all der Sorgen um den negativen Einfluss durch Nachahmerprodukte ist der Konzern in den ersten sechs Monaten erneut gewachsen. Das stärkt denn auch die Zuversicht wie die zweite Prognoseerhöhung in diesem Jahr zeigt.