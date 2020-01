Roche-Bons können frühe Kursverluste dank zuversichtlichem Ausblick eingrenzen

Die Roche-Titel vermochten die anfänglich recht hohen Kursverluste im frühen Handel bereits deutlich einzugrenzen und verlieren um 9.30 Uhr noch 0,2 Prozent auf 325 Franken. Der Gesamtmarkt notiert gemessen am SMI zur gleichen Zeit 0,8 Prozent tiefer.

Der von Roche für das vierte Quartal ausgewiesene Umsatz blieb sowohl in der Pharma- wie auch in der Diagnostics-Division etwas hinter der Konsensschätzung zurück. Und auch der Kernbetriebsgewinn vermochte die Erwartungen nicht ganz zu erfüllen. Als Gründe dafür orten die Analysten in ihren ersten Kommentaren insbesondere den stärker als befürchtet ausgefallenen negativen Einfluss von Biosimilars im wichtigen US-Markt.

Einen weiteren Grund für das Verfehlen ortet die ZKB in den allenfalls etwas zu ehrgeizigen Prognosen der Analystengemeinde. Insgesamt hat Roche nämlich die eigenen Zielvorgaben auf Ebene Umsatz erfüllt und bei Kernbetriebsgewinn gar übertroffen.

Auf gute Resonanz am Markt stossen die Prognosen des Roche-Managements für das laufende Jahr. So peilt der Konzern wie schon im Vorjahr ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich an. Und dies trotz eines noch stärker erwarteten Drucks durch Biosimilars. Damit zeigt sich die Roche-Führung klar zuversichtlicher als die meisten Experten erwartet hatten.

gab/ra

(AWP)