Chugai, das japanisches Tochterunternehmen von Roche, hat in Japan die regulatorische Zulassung für eine weitere Indikation von Tecentriq erhalten hat. Die Zulassung basiere auf den Resultaten der Phase 3-Studie "IMpassion130", teilte Chugai am Freitag mit. Tecentriq sei der erste zugelassene Immun-Checkpointhemmer für die Behandlung von PD-L1 Brustkrebs in Japan.