Roche-Diagnostics erhält US-Notfallzulassung für Corona-Antikörper-Test

(Mitteilung um Aussagen des Diagnostics-Chefs ergänzt) - Der Pharmakonzern Roche arbeitet unter Hochdruck an der Bekämpfung des Coronavirus. Nachdem der Konzern bereits vor zwei Wochen angekündigt hatte, an einem neuen Corona-Test zu arbeiten, wurde dieser nun in der Nacht auf Sonntag von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen, wie Roche mitteilte.