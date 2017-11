Roche Diagnostik-Chef: Investitionen in Digital-Portfolio werden zunehmen

Die Roche-Diagnostiksparte wird in den kommenden Jahren ihr Digital-Portfolio weiter ausbauen. "Die Investitionen werden entlang neuer technologischer Möglichkeiten in den nächsten Jahren zunehmen", erklärte Roche Diagnostik-Chef Roland Diggelmann in einem Interview mit der "Schweiz am Wochenende" (Ausgabe 25.11.): "Darin sehen wir grosse Chancen."