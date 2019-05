Der Pharmakonzern Roche erhält von der US-Arzneimittelbehörde FDA eine erweitere Zulassung für das Testsystem Cobas 6800/8800. Neu kann der Test auch bei sexuell übertragbaren Krankheiten eingesetzt werden, wie Roche am Donnerstag in den USA mitteilte. Damit könnten in einem Test bis zu vier Geschlechtskrankheiten mit einer Patientenprobe getestet werden.