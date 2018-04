Roche erhält für Alecensa Zulassung in der Schweiz bei Lungenkrebs

Die Behörde habe sich bei ihrer Entscheidung auf die Daten aus der globalen Phase-III-Studie ALEX gestützt. Diese habe gezeigt, dass Alecensa verglichen mit dem bisherigen Standard Crizotinib das Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung oder den Tod signifikant um 53% reduzierte, heisst es in der Mitteilung weiter.

Ausserdem zeigte die Studie, dass Alecensa das Risiko für ein Fortschreiten der Krankheit in das Gehirn oder Zentralnervensystem (ZNS) um 84% verglichen mit Crizotinib reduzierte.

Ganz überraschend kommt die Entscheidung der Schweizerischen Behörde nicht. In den USA und auch der EU ist das Mittel bereits als Erstlinientherapie für Patienten mit ALK-positivem NSCLC zugelassen.

Alecensa gilt als einer der Hoffnungsträger im Roche-Konzern. Wie CEO Severin Schwan bei der Vorlage der Jahreszahlen Anfang Februar betont hatte, haben die neu eingeführten Arzneimittel 2017 einen wichtigen Wachstumsbeitrag geleistet. Dabei hob der CEO die Markteinführungen von Ocrevus und Hemlibra sowie die wichtigen Indikationserweiterungen für Perjeta, Tecentriq und Alecensa besonders hervor.

Wie Roche weiter erklärt, ist ALK-positiver NSCLC eine Form von Lungenkrebs, die circa 5% der Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC betrifft. Weltweit gibt es pro Jahr rund 75'000 Patienten und in der Schweiz rund 80 Patienten, bei denen die Erkrankung diagnostiziert wird. Im Gegensatz zu anderen Formen von Lungenkrebs betrifft ALK-positiver NSCLC häufig Patienten, die wenig oder überhaupt nicht geraucht haben.

An der Börse wird die Nachricht wohlwollend aufgenommen. In den ersten Handelsminuten gehören die Genussscheine mit einem Minus von 0,4% zu den stärkeren Werten, während der Leitindex SMI mit einem Abschlag von 0,7% in den Handel startet.

hr/ra/jb

(AWP)