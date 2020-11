Roche erhält für Tecentriq-Kombination bei Leberkrebs weitere Zulassung

(Ergänzt, dass Tencentriq in verschiedenen anderen Ländern bereits für diese Indikation zugelassen ist) - Der Pharmakonzern Roche erhält für sein Krebsmedikament Tecentriq eine weitere Zulassung. Das Präparat wird nun auch in der Schweiz von Swissmedic als erstes und einziges Mittel in Kombination mit Avastin zur Behandlung der häufigsten Form von Leberkrebs zugelassen.