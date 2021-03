Dabei soll Tecentriq bei jenen Patienten eingesetzt werden, deren Tumore eine hohe PD-L1-Expression zeigen und keine genomischen Tumoraberrationen des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors (EGFR) oder der anaplastischen Lymphomkinase (ALK) aufweisen.

Basierend auf dieser Empfehlung werde von der Europäischen Kommission in naher Zukunft eine endgültige Entscheidung über die Zulassung von Tecentriq in dieser Krankheitssituation erwartet, teilte Roche am Freitag mit.

