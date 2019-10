Roche erhält Schweizer Zulassung für Tecentriq zur Behandlung von Lungenkrebs

Diese belege als erste Phase-III-Studie, dass eine immuntherapie-gestützte Kombination der Krebsbehandlung das Gesamtüberleben und das progressionsfreie Überleben in der Erstlinientherapie eines fortgeschrittenen kleinzelligen Lungenkarzinoms signifikant verbessere, heisst es weiter.

Das kleinzellige Lungenkarzinom unterscheidet sich von anderen Lungenkrebs-Subtypen durch seine Aggressivität, sein schnelles Wachstum und die frühe Bildung von Metastasen. Lungenkrebs sei die häufigste Ursache krebsbedingter Todesfälle weltweit, so Roche weiter. In der Schweiz würden jährlich circa 3'500 Menschen an Lungenkrebs sterben.

Tecentriq ist in dieser Indikation bereits in Europa, Kanada und den USA zugelassen.

