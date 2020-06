Roche erhält US-Zulassung für Tecentriq/Avastin bei Leberkrebs

Die zugelassene Kombination sei die erste und einzige Krebsimmuntherapie, die für die Behandlung von dieser Art von Leberkrebs zugelassen ist, teilte Genentech bereits am Freitagabend mit. Sie habe das Gesamtüberleben und das progressionsfreie Überleben im Vergleich zum vorherigen Behandlungsstandard verbessert. Der Antrag ist im Rahmen der FDA-Initiative "Project Orbis" und des Pilotprogramms "Real-Time Oncology Review" genehmigt worden und basiert auf Daten einer Studie unter dem Namen "IMbravel50".

Das FDA setzt sich gemäss Genentech gemeinsam mit anderen internationalen Regulatoren dafür ein, dass die Medikamentenkombination auch bald in Ländern eingesetzt werden kann, in welchen der Zulassungsprozess länger dauert.

Später erwartet

Die Bank Vontobel hat die Zulassung der Kombination Tecentriq/Avastin gegen Leberkrebs erst sechs Monate später erwartet. Sie sollte Roche einen Vorsprung von rund anderthalb Jahren sichern, bis ein Konkurrent ein ähnliches Produkt auf den Markt bringen könne, heisst es in einer Einschätzung der Bank. Auch die Zürcher Kantonalbank erachtet die Zulassung für Tecentriq/Avastin als positiv. Roche sei mit diesem chemo-freien Regime ein "First Mover" mit einer Immuntherapie gegen HCC.

Vontobel hat das Kursziel für die Genussscheine leicht erhöht, verweist dabei aber vor allem auf sonstige positive Nachrichten, insbesondere gute Daten zum Produktkandidaten Tiragolumab gegen Lungenkrebs. Zudem hatte Roche am Freitag im Vorfeld des Krebskongresses Asco vom Pfingstwochenende vorteilhafte Daten zum Krebsmittel Alecensa im Einsatz gegen Lungenkrebs präsentiert und vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Gesundheitsbehörde EMA eine positive Empfehlung für die Krebstherapie Rozlytrek erhalten.

Die Roche-Bons ziehen am Dienstag in einem freundlichen Gesamtmarkt um 0,3 Prozent an, haben dabei aber einen Teil noch grösserer Gewinne aus der Eröffnungsphase wieder eingebüsst.

cf/uh

(AWP)