Der Pharmakonzern Roche hat über die japanische Tochtergesellschaft Chugai eine Zulassung für eine Kombinationstherapie mit dem Medikament Polivy in Japan erhalten. Diese gilt für Polivy in Kombination mit Bendamustine und Rituximab für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären (R/R) diffusen grosszelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL), wie Roche am Mittwoch mitteilte. Das DLBCL ist eine bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems.