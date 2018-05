Die Roche-Tochter Chugai hat in Taiwan für ihr Krebs-Medikament Alecensa eine Zulassung erhalten. Die dortigen Behörden lassen das Mittel als Erstlinien-Behandlung von Patienten mit ALK-positivem, fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) zu, wie Chugai in der Nacht am Mittwoch mitteilte. Das Mittel ist bereits in diversen Ländern für die genannte Indikation zugelassen.