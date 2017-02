Roche erhält Zulassung in Taiwan für Alecensa bei ALK-Lungenkrebs

Das Mittel ist bereits in diversen Ländern für die Therapie von ALK-positivem NSCLC nach Versagen von Crizotinib zugelassen, wobei beispielsweise die EU-Zulassung erst vergangene Woche erfolgt war. Auch in den USA oder in der Schweiz ist das Mittel zugelassen. Gemäss Roche entwickeln die meisten Patienten mit ALK-positivem NSCLC innerhalb eines Jahres nach Beginn der Behandlung eine Resistenz gegen die derzeitige Standardtherapie, und bei rund 60% kommt es zu Metastasen im zentralen Nervensystem (ZNS).

Die Zulassung stützt sich laut Mitteilung hauptsächlich auf Daten der Phase-I/II-Studien NP28671 und NP28763.

