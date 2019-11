Roche erhöht die Schlagzahl - Zwei Erfolgsmeldungen aus der Pipeline

(Ausführliche Fassung mit Kommentaren und Aktienkurs) - Roche macht zum Jahresende hin nochmals Tempo. Gleich zwei Studien haben ihre jeweiligen Ziele erreicht, wie der Konzern am Montag mitteilte. So hat sich Gazyva in einer Phase-II-Studie bei einem bestimmten Nierenleiden als wirksam erwiesen und auch der Kandidat Risdiplam hat bei Patienten mit dem erblichen Muskelschwund SMA Typ 2 oder 3 zu einer Verbesserung geführt.