Wie Roche am Donnerstag mitteilte, beinhaltet diese neue Behandlung den gleichen monoklonalen Antikörper wie intravenöses Herceptin - aber in Kombination mit der rekombinanten humanen Hyaluronidase PH20. Das Enzym helfe, den Wirkstoff unter die Haut abzugeben. Herceptin Hylecta ist nach Angaben von Roche eine gebrauchsfertige Formulierung, die in zwei bis fünf Minuten verabreicht werden könne. Bei intravenösem Herceptin dauere es 30 bis 90 Minuten.

ra/mk

(AWP)