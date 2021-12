Der Pharmakonzern Roche treibt den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Pathologie weiter voran. So habe man drei neue automatisierte Algorithmen für die digitale Pathologie lanciert, teilte der Konzern am Dienstag mit. Diese seien vor allem auf die Erkennung wichtiger Biomarker für Brustkrebspatientinnen ausgerichtet.