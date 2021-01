Damit werden an der Generalversammlung vom 16. März einzig statutarisch notwendige Personen in den Räumlichkeiten am Roche-Sitz in Basel anwesend sein. Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreter, Testaris AG, wahrnehmen, wie es weiter heisst.

Der Verwaltungsrat drückt sein Bedauern über diesen Entscheid aus, sieht aber in Anbetracht der gegenwärtigen Lage keine andere Möglichkeit.

jl/hr

(AWP)