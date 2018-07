Roche hat Angebot für Foundation Medicine Aktie gestartet

Roche hat heute den entsprechenden Angebotsprospekt publiziert, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Wie bereits früher bekannt gegeben, bietet Roche 137 Dollar pro Aktie in bar. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen sein.

Roche und der langjährige Partner Foundation Medicine haben sich am Mitte Juni auf einen endgültigen Zusammenschluss geeinigt. Im Zuge der Vereinbarung wird Roche die restlichen Anteile an dem in der Krebsforschung tätigen US-Unternehmens übernehmen. Roche war seit dem Frühjahr 2015 an dem US-Unternehmen beteiligt. Seinerzeit hatte das Basler Unternehmen 57 Prozent übernommen.

lie/kw

(AWP)