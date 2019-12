Roche hat freie Bahn für zügige Spark-Übernahme

Für insgesamt 4,3 Milliarden US-Dollar, oder 114,50 Dollar je Spark-Aktie geht der US-Genspezialist dann an den Basler Pharmakonzern. Im Rahmen des Übernahmeangebotes hält Roche laut Mitteilung 60,4 Prozent der ausstehenden Stammaktien, womit die selbst gesetzten Bedingungen erfüllt sind. Bedingung war, dass dem Konzern die Mehrheit der Aktien angedient wird, wie Roche seinerzeit erklärt hatte.

Im Rahmen der Transaktion werden der Mitteilung zufolge alle Spark-Aktien, die nicht im Besitz von Spark, Roche oder den hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Roche sind, in das Recht umgewandelt, die gleiche Barabfindung in Höhe von 114,50 US-Dollar je Aktie zu erhalten, wie sie im Übernahmeangebot gezahlt wurden.

Nach Abschluss der Fusion wird Spark zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Roche und die Aktien werden nicht mehr an der NASDAQ gehandelt.

Zehnmal verschoben

Zehnmal musste Roche seit den erstmals kommunizierten Übernahmeplänen den Vollzug verschieben. Die letzte Frist war in der vergangenen Nacht abgelaufen. Neben den Wettbewerbsbehörden hatte Roche zunächst auch Schwierigkeiten mit einigen Spark-Aktionären, denen das Angebot nicht hoch genug war.

Mit dem Kauf des US-Unternehmens verschafft sich Roche Zugang zu neuen Gentherapien. Spark Therapeutics ist vor allem auf die Behandlung genetisch bedingter Krankheiten wie Blindheit, Hämophilie und neurodegenerative Krankheiten konzentriert.

2017 hatte Spark Therapeutics als erstes Unternehmen von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für seine Gentherapie Luxturna zur Behandlung von Patienten mit einer seltenen Form von vererbbarem Sehverlust erhalten.

In Europa hatte sich der Roche-Konkurrent Novartis Anfang 2018 über eine Lizenzvereinbarung mit Spark die Rechte gesichert, Luxturna ausserhalb der USA entwickeln und vertreiben zu dürfen. Im November vergangenen Jahres war die Therapie dann auch in Europa zugelassen worden. Die Zulassung gilt für alle 28-EU-Mitgliedsländer sowie Island, Liechtenstein und Norwegen.

Aktuell gilt SPK-8011, eine neuartige Gentherapie zur Behandlung der Bluterkrankheit Hämophilie A, als wichtigster klinischer Produktkandidat von Spark. Roche selbst ist mit seinem Mittel Hemlibra stark in der Behandlung von Hämophilie aktiv.

Keine dominante Stellung

Die genauere Überprüfung der Kartellbehörden hatte denn auch genau mit dieser Tatsache zu tun. Wie die britische Behörde in ihrer Begründung am Montag schrieb, dürften Gentherapien in Zukunft wahrscheinlich mit Roches Hemlibra konkurrieren. Wichtig für die Briten: Spark ist nicht der einzige Anbieter, der eine Gentherapie-Behandlung entwickelt.

Branchenbeobachter ergänzen, dass der Spark-Kandidat SPK-8011 im Vergleich zu den Konkurrenten klinisch eher schwächer abgeschnitten habe.

Neben dem bereits weiter fortgeschrittenen Pipeline-Projekt SPK-8011 verfügt Spark Therapeutics auch noch über den Kandidaten SPK-8016, der sich aktuell in einer Phase I/II-Studie befindet. Auch hier geht es um die Behandlung von Patienten mit Hämophilie A. Beim Kandidaten SPK-9001 werden Patienten mit Hämophilie B in einer Phase-III-Studie behandelt.

Strategisch sinnvoller Schachzug

Für Analyst Michael Nawrath von der ZKB macht die Übernahme strategisch Sinn und ist entscheidend für das zukünftige Wachstum von Roche. Der Vollzug ist laut Nawrath aber auch aus einem anderen Grund wichtig: Nachdem der Pharmakonzern in der Immunonkologie später als einige Konkurrenten auf den Markt gekommen sei, sollte er nicht noch einmal bei einem wichtigen neuen Therapieansatz ins Hintertreffen geraten, so Nawrath.

Bei Vontobel zeigt sich Analyst Stefan Schneider überrascht, dass die Wettbewerbsbehörden Bedenken hatten, Roche könnte die weitere Entwicklung von Sparks Hämophilie-Kandidaten hinauszögern, um den Konkurrenzdruck zu verringern. "SPK-8011 ist noch nicht zugelassen und wird zudem nicht die erste Gentherapie in dieser Indikation auf dem Markt sein."

An der Börse halten sich Investoren nach den deutlichen Gewinnen vom Vortag bei den Genussscheinen von Roche zurück. Gegen 10.10 Uhr kosten die Titel 302,90 Franken, ein Minus von 0,4 Prozent. Der SMI gibt zeitgleich um 0,13 Prozent nach.

hr/cf

(AWP)