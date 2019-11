Der Basler Pharmakonzern Roche wird am diesjährigen Kongress der American Society of Hematology (ASH) neue Studiendaten präsentieren. So sollen zehn Roche-Medikamente in mehr als 70 Abstracts und 21 mündlichen Präsentationen vorgestellt werden. Die Heilmittel sollen der Behandlung von 15 Blutkrebsarten und nicht-malignen hämatologischen Erkrankungen dienen, wie Roche am Mittwochabend mitteilte.