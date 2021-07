Roche kündigt neue Daten zu Hämophilie-Therapien an

Der Pharmakonzern Roche will an einem Fachkongress Mitte Juli neue Daten zu seinen Hämophilie-Therapien vorlegen. So werde Roche die Schlussanalyse der Phase III-Studie STASEY präsentieren, welche das Sicherheits- und Wirksamkeits-Profil des Medikaments Hemlibra bekräftigten, teilte das Unternehmen am Freitag mit.