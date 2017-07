Roche-Medikament Gazyvaro in EU bei follikulärem Lymphom empfohlen

Während das Roche-Mittel Mabthera in den letzten 20 Jahren die Standardbehandlung bei follikulärem Lymphom gewesen sei, habe die Gazyvaro-basierte Therapie in der Studie bessere Resultate bezüglich des Überlebens ohne Krankheitsfortschritt gezeigt, heisst es in der Roche-Mitteilung. Gazyvaro ist in über 80 Ländern in Kombination mit Chlorambucil für die Behandlung von chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) und in Kombination mit Bendamustin für bestimmte Typen von bereits behandeltem follikulärem Lymphom zugelassen.

tp/ra

(AWP)